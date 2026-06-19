Mit dem Climax Truck auf dem Stuttgart Pride 2026

Unter dem diesjährigen Motto „Ohne uns kein Wir!“ geht der Stuttgart Pride Demonstrationszug wieder durch die Innenstadt. Das Climax beteiligt sich auch 2026 mit einem eigenen Truck und versteht die Parade als sichtbaren Teil einer Clubkultur, die von Offenheit, Vielfalt und gegenseitigem Respekt lebt.

Ab 13:30 Uhr setzt sich die Parade an der Rotebühlstraße in Bewegung. Auf dem Climax Truck begleiten elektronische Sounds den Weg durch die Stadt. House und Techno bilden den musikalischen Rahmen für einen Tag, an dem Sichtbarkeit, Begegnung und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Clubkultur war immer auch ein Ort für unterschiedliche Lebensrealitäten, Perspektiven und Identitäten. Der Pride Truck bringt diesen Gedanken auf die Straße und verbindet Musik mit dem gemeinsamen Anliegen, für Akzeptanz und Selbstbestimmung einzustehen.

Für den Sound auf dem Truck sorgt MCG. Seit vielen Jahren ist er Teil der Stuttgarter Clublandschaft und prägt das musikalische Profil des Climax mit einem offenen Verständnis von House und Techno. Seine Sets verbinden unterschiedliche Facetten elektronischer Clubmusik und schaffen den passenden Rahmen für einen Tag, an dem Musik, Sichtbarkeit und Gemeinschaft zusammenkommen.

Auf der Ladefläche stehen House und Techno für Bewegung, Austausch und Präsenz im öffentlichen Raum. Während sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt bewegt, bleibt die Musik ein gemeinsamer Nenner – laut, sichtbar und verbunden mit der Idee einer offenen und vielfältigen Clubkultur.

Das Ticket für den Climax Truck kostet 35 Euro und beinhaltet einen Welcome Shot sowie den Eintritt zur FLUID – Queer & Gay Rave Experience im Climax am Abend. Nach der Parade geht die Nacht ab 23 Uhr im Club weiter. House und Techno treffen dort auf eine diverse Crowd und einen offenen Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Feiern.

Wichtige Informationen & Ablauf:

– Treffpunkt: Rotebühlstraße, stadteinwärts – zwischen Schwab- und Senefelder Straße

– Ab 12:00 Uhr sammeln sich die Teilnehmenden

– 13:30 Uhr Start der Stuttgart Pride Parade

– Demonstrationszug durch die Stuttgarter Innenstadt