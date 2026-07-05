Mit dem Förster durch den Wiesensteiger Wald

Direkt vor unserer Haustür liegt ein Wald, der mehr zu entdecken bietet, als man auf den ersten Blick vermutet. Wir laden Sie herzlich zu einer forstlichen Exkursion in den Wiesensteiger Wald ein. Erfahren Sie mehr über den Wald und die Auswirkungen des Klimawandels, über die Aufgaben eines Försters und wie er den Wald durch gezielte Pflege fit für die Zukunft macht. Sie entdecken Kleinode in der Natur, die vielen verborgen bleiben. Außerdem haben Sie die Gelegenheit Ihre Fragen direkt an Revierleiter Mario Dreher zu stellen. Die Waldführung richtet sich an alle, die unsere Wälder im Landkreis besser kennenlernen und erleben wollen.