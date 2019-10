Mit dem Fahrrad durch Kuba, Thailand und Sri Lanka - Vortrag von Ulli Riessig im Bürgersaal Dörzbach

Knapp 160 000 km hat Uli Reissig weltweit mit dem Fahrrad zurückgelegt. Meist ging es durch bergige Landschaften. Ganz anders beim neuesten Vortrag des Rad-Abenteurers. Traumstrände, heruntergekommene Herrschaftshäuser sowie bunte Oldtimer prägen das Bild von Kuba. Die Zeit scheint stehengebleiben zu sein. Ganz anders in Thailand, wo Reissig mit Partnerin und Tochter radelt. Goldene Tempel, Elefantenherden und traumhafte Strände begeistern hier neben der bekannt guten thailädischen Küche und den netten Menschen. Am Ende der 5.000 km langen Radtour durch Sri Lanka können viele Fragen beantwortet werden. Wurden die Länder nicht durch den Tsunami zerstört? Kann man bei einer Nachtwanderung im Stau stehen? Kann man zu Fuß von Deutschland bis Sri Lanka laufen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es hier in Dörzbach.