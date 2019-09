Mit dem Fahrrad unterwegs

Ein Highlight für Fahrradfreunde: Jürgen Grund erzählt zu fantastischen Bildern von seinen Fahrten in den französischen Seealpen.

Die Route des Grandes Alpes in den französischen Seealpen gehört zu den schönsten alpinen Touren für begeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer, die gerne anspruchsvolle Pässe bewältigen und damit zugleich ein besonderes Naturerlebnis verbinden wollen. Die bekannte Touristenstraße führt vom Genfer See bis an das Mittelmeer. Höhepunkte der ca. 700 km langen Route bilden bekannte Pässe wie der Col du Galibier oder der höchste für den Straßenverkehr freigegebene Alpenpass Col de l’Iseran.

Auch links und rechts entlang der Route des Grandes Alpes können schöne Gegenden erkundet und landschaftlich reizvolle Passstraßen bewältigt werden. Zu den besonders eindrucksvollen Pässen gehören u.a. der Col d’Agnel oder der Col de Parpaillon.

Bei einer Alpenüberquerung in den französischen Seealpen kann man zudem die französische Lebensart kennenlernen und die französische Kochkunst genießen.

Der passionierte Radfahrer Jürgen Grund hat mehrfach die Route des Grandes Alpes mit dem Fahrrad bereist. Er berichtet in seinem Vortrag von den besonderen touristischen Reizen und zeigt eindrucksvolle Fotos dieser Alpenregion. Damit bietet er die Möglichkeit, die Route des Grandes Alpes näher kennenzulernen und mehr über die Höhepunkte einer Radreise zu erfahren. Außerdem werden wichtige Hinweise zur Vorbereitung und Organisation der Tour geboten, damit Radreisende eine solche Unternehmung erfolgreich durchführen und mit viel Freude genießen können.