Mit dem Faust aufs Auge - Comedy m. Bernd Kohlhepp

Goethe kannte zwar den ganzen Faust auswendig - hatte aber keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert. Die Frage liegt also auf der Hand: Wie hilft uns klassische Bildung bei dem Wahnsinn zwischen Babyjahr und Menopause, zwischen Elternabend und Erlebnisklettern durch den Alltag?

Der baden-württembergische Kabarettist Bernd Kohlhepp trägt am Freitag, 17. September im Kurhaus Bad Rappenau mit Sprachgewalt die weltbekannten Stellen aus Goethes 1808 erschienenem Werk vor und hält dem klassischen Stoff die blanke Wirklichkeit entgegen. Damit knüpft er nahtlos an „Die Räuber oder so“ nach Friedrich Schiller an, mit dem er das neue Genre der Classic-Comedy für sich erfunden hat.

Durch ausdrucksstarke Mimik, Schnelligkeit und spontan wandelbares Schauspiel stellt Kohlhepp in einer One-Man-Show das komplette Drama dar. Als Meister des Improvisationstheaters kokettiert er mit seinem Publikum, wie man es von ihm aus seinen Programmen als „Herr Hämmerle“ kennt. Bei „Faust“ ist es die Figur des Lehrers, gescheiterten Ehemanns und Vaters, die dem Publikum die Lachtränen in die Augen treibt.

Bernd Kohlhepp (geb. 1962) ist ohne Bühne nicht lebensfähig. Geboren in der Schweiz, wurde er mit zwei Jahren durch Immigration zum Schwaben. Heute ist er einer der bekanntesten süddeutschen Kabarettisten und mehrfacher Kleinkunstpreisgewinner, beherrscht Improvisations-Theater und Pantomime und ist als Autor, Sänger und Mundart-Dichter erfolgreich. National kennt man ihn als Stimme für die 'Sendung mit der Maus' und mit seinen zahlreichen Kinderbüchern und Hörspielproduktionen. Auf der Bühne gibt er den schwäbischen Rock ’n’ Roller Elvis, spielt Schillers „Räuber“ in sämtlichen Rollen, inszeniert Goethes Faust als Classic Comedy und selbst schwäbischer Dialekt und Swing gehen bei ihm eine gekonnte musikalische Allianz ein. In erster Linie aber ist Bernd Kohlhepp Herrn Hämmerles geistiger Vater und leiblicher Fahrer. Die Figur des knitzen Schwaben wird seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne gefeiert.

Freuen Sie sich bei „Mit dem Faust aufs Auge“ auf einen Classic-Comedy-Abend mit gekonnter Wortakrobatik und überraschenden Pointen.

Eintrittskarten für den Classic-Comedy-Abend mit Bernd Kohlhepp am 17.09. um 19.30 Uhr in Bad Rappenau gibt es im Vorverkauf bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. 07264/922-391, oder online unter www.reservix.de zum Preis von 15 Euro. Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Registrierung, für die Sie gerne die Luca-App nutzen können. Bitte kommen Sie rechtzeitig – der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Bitte tragen Sie auch während der Veranstaltung Ihre Mund-Nasen-Maske (medizinisch oder FFP 2) und beachten Sie, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind.