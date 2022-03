Mit dem Motorroller den Bodensee entdecken

Der Bodensee bildet mit dem Rhein die natürliche Grenze zur Schweiz und nach Österreich. Er gehört zu den beliebtesten Urlaubs- und Ausflugszielen in Deutschland. Der besondere Reiz des Sees liegt in seiner Vielseitigkeit. Kulturhungrige finden in den Städten am Bodensee zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Viele Klöster, Burgen und Schlösser zeugen von der langen Geschichte dieser Gegend.

