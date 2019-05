Mit dem Schienenbus Roter Flitzer nach Konstanz

Seien Sie bei einer der ersten Fahrten dabei, wenn das Museumsschiff MS Oesterreich nach mehrjähriger Restaurierung wieder auf dem Bodensee unterwegs ist.

Am 29. Juli 1928 wurde sie dort als erstes großes Diesel-Passagierschiff in Betrieb genommen. Der Aufenthalt an Bord wird abgerundet durch die gehobene Gastronomie, die die Gäste mit kleinen Leckereien aus der Region verwöhnt. Danach haben Sie noch die Gelegenheit, die historische Altstadt von Konstanz zu erkunden. Ab/bis Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, Kornwestheim, Stgt.-Zuffenhausen, Böblingen. Preis inkl. Fahrt mit dem Schienenbus Roter Flitzer auf reservierten Sitzplätzen und Schiffsfahrt: Erwachsener 99 Euro, Kinder 3-14 Jahre 75 Euro, Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre) 273 Euro Förderverein Schienenbus e.V., Bolzstraße 126, 70806 Kornwestheim. Telefon: 07154/131836, Mail: info@foerderverein-schienenbus.de, Internet: www.roter-flitzer.de