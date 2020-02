Mit dem Wengerter das Ammertal genießen

Die Mitglieder vom Obst & Weinbauverein Unterjesingen leisten nicht nur Landschaftspflege an den Hängen des Schönbuchs, sondern sind auch Ihr eigener Kellermeister und bauen eine große Vielfalt an tollen Weinen aus. Jeder Wein hat seine Besonderheiten – und jeder Jahrgang hat seine Eigenheiten. Diese gilt es zu beachten und fordern vom Wengerter das ganze Jahr über viel Einsatz sowie Leidenschaft. Und wer sonst, wenn nicht der Wengerter kennt diese Feinheiten am besten selbst. Zu den Köstlichkeiten serviert vom Café Pausa stellt jeder Wengerter seinen eigenen Wein vor und geht gern auf Fragen aus dem Publikum ein.