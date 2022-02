Mit digitaler Bewerbung punkten!

Die alte Bewerbungsmappe hat – fast – ausgedient. Der Einsatz digitaler Technologien im Bewerbungsverfahren ist inzwischen Standard und viele Unternehmen setzen nur noch auf digitale Bewerbungsunterlagen. Am Donnerstag, 3. März 2022, zeigt der Digitalisierungsexperte Patrick Walz in einem Online-Workshop der Agentur für Arbeit Ludwigsburg von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, was bei einer digitalen Bewerbung beachtet werden muss.

Tipps und Tricks vom Digitalisierungsprofi

Vieles ist möglich, nicht alles ist gewünscht, aber Patrick Walz weiß, was bei einer digitalen Bewerbung zu beachten ist und welche Vorteile man nutzen sollte. So könne man durch digitale Tools sogar mehr Persönlichkeit in seine Bewerbung einfließen lassen. Auch die Möglichkeit der Nutzung von Bewerbungsvideos wird im Online-Workshop der Arbeitsagentur vorgestellt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 07141 – 137 426 oder 07141 – 137 427. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät benötigt. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.