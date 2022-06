Mit Felix Mendelssohn Bartholdy im Grünen

„Die natürlichste Musik von allen ist es doch, wenn 4 Leute zusammen spazieren gehen, in den Wald, oder auf dem Kahn, und dann gleich die Musik mit sich und in sich tragen“ (Felix Mendelssohn Bartholy in einem Brief vom 1. August 1839 an seinen Freund Karl Klingemann)

Der Oratorienchor lädt zu einem kleinen Sommerkonzert am Schönenberg ein. Picknick darf mitgebracht werden! „Lieder im Freien zu singen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy

Mit Mirjam Scheider und Ulrich Widdermann.

Eintritt frei

Veranstalter: Oratorienchor Ellwangen