Mit Frieder Miller im Gespräch.

Eine Hommage an den ehemaligen Vorsitzenden der Ortsgruppe Tübingen im Schwäbischen Heimatbund.

Frieder Miller ist im Januar 90 Jahre alt geworden. Anlass für den Schwäbischen Heimatbund, Regionalgruppe Tübingen, mit ihm auf ein außergewöhnlich engagiertes Wirken für Denkmalschutz, Heimatpflege und das Stadtbild Tübingens zurückzublicken.

Seit seinem Eintritt in den Schwäbischen Heimatbund 1980 und insbesondere als Vorsitzender der Ortsgruppe Tübingen ab 1998 hat er die Arbeit des Vereins über viele Jahre entscheidend geprägt. Unvergessen ist sein Einsatz für den Erhalt des Stadtfriedhofs, dessen Schließung bereits beschlossen schien. Mit Beharrlichkeit und klugen Ideen gelang es, den Friedhof 2002 wieder zu eröffnen und in der Folge die historischen Grabmäler zu erhalten. Auch die Rettung und Sanierung des Hauses Haaggasse 26b, Heimat des Club Voltaire, ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch den Nachlass von Peter Helge Fischer, dessen kompliziertes Erbe Frieder Miller mit detektivischer Akribie für den Heimatbund sicherte und in eine Stiftung überführte.

In einem Podiumsgespräch mit Julia Feldtkeller und Udo Rauch erinnert sich Frieder Miller an die vielen Sternstunden der Tübinger Regionalgruppe und an ein außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement für die Stadt.