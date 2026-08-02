Mit Giulia Enders wird’s Organisch

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagegeht es nach dem Bestseller Darm mit Charme von Guilia Enders nun ums Ganze.

Alles begann 2012 bei einem Science-Slam: Mit ihrem Vortrag gewann die damals 22-jährige Medizinstudentin Giulia Enders den ersten Preis. Der Clip ging viral, und als ihr Text 2014 als Buch erschien, erklomm es sofort die Spitze der Bestsellerlisten. Acht Millionen mal (!) hat sich Darm mit Charme weltweit verkauft, übersetzt in 40 Sprachen (!).

Inzwischen ist Giulia Enders promovierte Ärztin – und hat ein neues Buch veröffentlicht: In Organisch nimmt sie uns mit auf eine faszinierende Reise zu den unsichtbaren Helden unseres Körpers. Sie zeigt, wie unser Innerstes mit erstaunlicher Intelligenz auf Herausforderungen reagiert und uns immer wieder neue Wege aufzeigt.

Mit anschaulichen Geschichten und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen öffnet Enders nicht nur die Augen für die Wunder in uns, sondern regt an, dem eigenen Körper mit mehr Achtsamkeit und Vertrauen zu begegnen. Organisch ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, das Leben von innen heraus zu verstehen – und zu lieben.

In Kooperation mit der Buchhandlung Moritz und Lux.