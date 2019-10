“Mit leichter Hand das Schaf wegführen. Chancen am chinesischen Markt erfolgreich meistern.”

× Erweitern Drachenhaus Verlag Mit leichter Hand das Schaf wegführen

Ein praktischer Ratgeber, der handfesten Fragen auf den Grund geht: Wie findet man den richtigen Standort und den richtigen Partner? Wie schützt man sich vor Datenklau? Wie findet und bindet man Personal? Und wie behält man im komplexen chinesischen Umfeld den Überblick? Eine umfassende Erfahrungssammlung in Form zahlreicher Fallstudien mit vielen Tipps für eine erfolgreiche Geschäftsanbahnung in China!

Miriam Fritz und Lutz Berners haben ein zweites Buch im Drachenhaus Verlag veröffentlicht. Es beschreibt und analysiert Fallstudien zum Thema Geschäftsanbahnung in China: Was funktioniert, was funktioniert nicht und warum!?