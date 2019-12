Mariele Millowtisch

Wenn man als viertes und jüngstes Kind einer berühmten Schauspielerfamilie geboren wird, kann man eigentlich nur im Showbiz landen. Mariele Millowitsch hat das schon früh erlebt. Ihr Vater, Willy Millowtisch, einer der ganz großen Volksschauspieler, hat seine Kinder immer wieder mit auf die Bühne seines Theaters in Köln genommen. Theaterluft schnuppern - für die Millowitschs alltäglich. Bruder Peter hat das Theater, das schon der Großvater gegründet hatte, übernommen.

Mariele ist ins Fernsehen gewechselt, obwohl sie eigentlich Tiermedizin studiert hat und auf diesem Gebiet auch ihren Doktor gemacht hat. Die Serie "Girlsfriends", an der Seite von Walter Sittler, machte sie endgültig einem breiten Publikum bekannt, als Marie Brand ermittelt sie regelmäßig Kriminalfälle - jeder kennt die sympathische Frau mit den blonden kurzen Haaren, die eher zurückgezogen lebt und so gut wie nie in Talkshows auftritt. Für uns macht sie eine Ausnahme und erzählt am 17.Januar 2020 bei Bernadette Schoog aus ihrem bewegten Leben.