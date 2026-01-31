Mit Oma und Opa in die Eisenzeit „Mit Idefix in den Keltenwald“.

Hier sind die Kleinen ganz groß: Im Keltenwald gibt es viele Tiere zu entdecken, wie sie aussahen und wozu sie nützlich waren.

Im Anschluss entsteht ein keltisches Lieblingstierchen zum Mitnehmen. Oma oder Opa helfen dabei bestimmt!

Anmeldung erforderlich bis 02.03., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.