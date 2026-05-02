Mit Oma und Opa ins Museum „Eiszeit – wie Mammut, Höhlenbär und Schneehase bei uns lebten“

In der Eiszeit wechselten sich bei uns Warmzeiten mit Wäldern und Kaltzeiten mit Mammutsteppen ab. Wie konnten manche Tiere hier überleben, während andere ausgewandert oder ausgestorben sind?

Nachdem die Welt der Eiszeittiere mit allen Sinnen erforscht wurde, dürfen die Kinder eine Schneekugel mit einer Eiszeitlandschaft zum Mitnehmen bauen.

Anmeldung erforderlich bis 03.06., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de.

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.