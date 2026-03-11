Mit Oma und Opa ins Museum „Meerjungfrau und Wassermann“

Bei einer Führung durch die Ausstellung H2Oho! Heilbronn entdeckt das Wasser lernen die Kinder und Großeltern gemeinsam Wassergeschichten weltweit kennen und gestalten im Anschluss ein eigenes Wasserwesen – Oma und Opa helfen bestimmt!

Anmeldung erforderlich bis 02.11., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.