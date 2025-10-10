Mit Papa auf der Suche nach dem Grüffelo

Mitten im Wald hören wir die spannende Geschichte vom Grüffelo, und anschließend machen wir uns selbst auf die Suche.

Es geht über Wurzeln und Bachläufe, über die Baumbrücke, durchs Weidendickicht und den Pirschpfad entlang. Irgendwo muss der Grüffelo doch sein?

Vorlesen und Wanderung durchs Badwäldle dauern ca. 2 Stunden. Zum Abschluss kann auf dem Spielplatz gegrillt werden.

Treffpunkt: Parkplatz P3 Badstraße/Pappelweg Bad Boll; (in den Pappelweg einfahren Richtung Schützenhaus, rechts liegt der Parkplatz P3)