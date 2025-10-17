Mit Papa bei den Rettungshunden

Es erwartet euch ein spannender und informativer Nachmittag mit den Hunden der Rettungsstaffel.

Ihr wolltet schon immer mal wissen, was Rettungshunde eigentlich machen? Wie werden diese ausgebildet und auf ihren Einsatz vorbereitet? Und wie sieht eigentlich ein Rettungshundetraining aus? Dann kommt doch mit zum Hauptquartier der Rettungshundestaffel.

Vielleicht werden einige eurer Fragen schon beim Vorlesen eines spannenden Buches beantwortet. Ihr dürft gespannt lauschen, wenn euch auf dem Platz der Rettungshundestaffel vorgelesen wird.

​Verwaltungsgebühr 5 Euro pro Person.

Am 17.10.2025 dürft ihr die Rettungshunde erleben und den HundeführerInnen alle eure Fragen stellen.

Die Veranstaltung findet bei der BRH Rettungshundestaffel hinter der Kläranlage, Bachwiesenweg, 73278 Schlierbach statt.