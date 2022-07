(Mit-)Pilgern auf der Via Romea

Europa ist aus der Pilgerschaft geboren, und das Christentum ist seine Muttersprache (Johann Wolfgang von Goethe).

Pilgern auf der Via Romea – Weg der Begegnungen.

Von seiner Reise im Jahre 1236 nach Rom hinterließ Abt Albrecht von Stade in seinen Aufzeichnungen detaillierte Wegbeschreibungen. Dinkelsbühl war eine Station auf seinem Pilgerweg. Als heutiger Weg wurde die Route neu entdeckt und will in ökumenischer Offenheit Menschen in Bewegung setzen und als Weg der Begegnung verschiedene Menschen und Kulturen zusammenführen.

Unter dem Motto „Pilger öffnen Horizonte“ hat die Organisation „viaromea“ angeboten, diesen europäischen Pilgerweg Stade – Rom zu bewerben. Vom 19.06. bis zum 13.10.2022 können Interessierte auf dieser Wegstrecke, je nach Zeit und Ausdauer, mitpilgern.

Pilgern ist ein äußerlicher Weg, also Strecken, Landschaften, Steigungen und Mühsal; und ein innerer Weg, Begegnung mit sich selbst, eine spirituelle Reise mit Hoffnungen, Enttäuschungen, Glücksgefühlen und Traurigkeit.

Am 07.08.2022 übernachtet die Pilgerschar in Dinkelsbühl.

Es besteht die Möglichkeit, diese Gruppe bis Nördlingen mit zu begleiten:

Pilgerstrecke am Montag, 08.08.2022 Dinkelsbühl – Fremdingen 18 km,

Treffpunkt um 09:00 Uhr am Münster St. Georg,

Rückfahrt nach Dinkelsbühl mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Pilgerstrecke am Dienstag, 09.08.2022 Fremdingen – Nördlingen 22 km,

Hinfahrt und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wetterfeste Kleidung und ein gutes Schuhwerk sind wichtig. Getränke und Rucksackvesper bitte mitbringen. Die Verschiedenartigkeit der Landschaft wird uns unterwegs dazu ermutigen, Inspirationen und Impulse zum Pilgern aufzunehmen.

Die beiden Wegstrecken werden von Andreas Dambacher, Wegpate der Via Romea und Ingeborg Raab, qualifizierte Pilgerbegleiterin begleitet.

Anmeldung beim Touristikservice Dinkelsbühl Tel. 09851/902440 oder per Mail: touristik.service@dinkelsbuehl.de.

Sie erhalten bei der Anmeldung zeitnah nähere Informationen zum Verlauf.

Wer gerne bei einem weiteren Abschnitt der Via Romea in diesem Zeitrahmen dabei sein möchte, kann sich unter der Webseite www.viaromeda.de anmelden.

Eine Veranstaltung des Evangelischen Forums Westmittelfranken in Kooperation mit dem Touristikservice in Dinkelsbühl.