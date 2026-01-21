Mit Schlafsack und Kamillentee oder Der Traumurlaub

Es ist Urlaubszeit. Die Sonne scheint, am Badesee und in den Freibädern sind Badeschönheiten zu bewundern, alles könnte für Gottfried und seinen Freund Oswald so schön sein!

Wäre da nicht ein Versprechen, das die beiden Freunde ihren Ehefrauen zum 50.Geburtstag gegeben haben. Und dieses Versprechen fordern Paula und Mathilde, nachdem sie jahrelang ruhig gehalten haben, in diesem Sommer vehement ein. Nach Jahren auf „Balkonien“ wollen sie in diesem Jahr den ganz besonderen Urlaub, ihren Traumurlaub: 14 Tage Luxus pur auf der AIDA!

Oswald hat zuhause keine ruhige Minute mehr und Gottfried ist vorsichtshalber bereits vor Wochen erkrankt. Neben Leber, Galle, Magen und Bandscheibe ist sein Blutdruck außer Rand und Band und ein Herzinfarkt könnte jeden Moment seinem Leben ein Ende bereiten. Die Herren sind nicht bereit, auch nur einen Cent ihres mühsam verdienten Geldes für diese „gefährliche“ Reise zu verschwenden. Setzt man nicht angesichts von lediglich fünf Rettungsboten auf der AIDA sein Leben aufs Spiel! Doch kein Argument kann die Frauen überzeugen und ausgerechnet in der Woche, in der die Herren bei den alljährlichen Biertrinkmeisterschaften an den Start gehen wollen, soll das Kreuzfahrtschiff in See stechen.

Nun ist guter Rat teuer! Gemeinsam mit Sohn Klaus und dem Polizisten Franz ersinnen die leidgeprüften Ehemänner einen Plan…