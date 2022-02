× Erweitern Foto: Karl Schramm Schlagerabend Riess Freiberger

„Mit Siebzehn hat man noch Träume“ ist ein Titel von Peggy March aus dem Jahr 1964. Natürlich handelt dieses Lied von der großen Liebe, aber auch von Träumen und Wünschen einer Jugendlichen in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Um die Träume der 50er und 60er Jahre geht es auch Holger Ries und seinem Begleiter am Piano, Werner Freiberger, an diesem Abend, den Traum von fremden Ländern, einer glücklichen Jugend und dem idealen Partner. Lassen sie sich musikalisch in die Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, aber auch von Rebellion und Flowerpower versetzen – mit Schlagern u.a. von Peter Kraus, Udo Jürgens, Conny Froboes oder Elvis Presley.

Holger Ries lebt als freiberuflicher Sänger in Bad Rappenau. Seine musikalische Karriere begann er 1988 als Rocksänger, seit 1995 Gesangsstudium bei KS Guy Ramon in Bad Rappenau. Sein erstes Engagement erhielt er 2001 bei den Schlossfestspielen Zwingenberg, zu deren Ensemble er bis heute zählt. 2005-2011 war er festes Ensemblemitglied am Schleswig-Holsteinischen Landestheater Flensburg. Gastengagements führten ihn an das Staatstheater Oldenburg, das Theater Hagen, das Theater für Niedersachsen, das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen und das Theater Lübeck.

Werner Freiberger absolvierte ein Studium zum Tonmeister (Diplom 1983) und Kirchenmusiker (A-Examen 1985) an der Staatlichen Hochschule für Musik in Detmold. Danach war er Tonmeister an der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf (1985-1989) und Tonmeister bei Sonomaster in Stuttgart (1989). Nächste Stationen waren Kirchenmusiker in Lauffen am Neckar (1989-1996), Kantor an der Evang. Kirchengemeinde Sinsheim und Bezirkskantor im Kirchenbezirk Kraichgau (1996-2017). Seit 2018 ist er freiberuflicher Musiker.

Karten für die beiden Konzerte „Mit Siebzehn hat man noch Träume“ am Freitag, dem 18.03. um 18.00 Uhr oder um 20.00 Uhr im Dachgeschoss des Wasserschlosses kosten 15 Euro. Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer beim Kulturamt unter 07264/922-161, E-Mail: kulturamt@badrappenau.de reservieren. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf der Homepage unter https://www.badrappenau.de/stadtleben/kultur/kunst-kultur-im-schloss welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Dankeschön. Die Hotline am Veranstaltungstag ist die 01590/4153057.