Mit Skibazar in die Wintersaison

Zum Beginn der Skisaison findet am Samstag, den 05.11.2022 in der Stadtbadturnhalle in Geislingen endlich wieder der Skibazar unserer Skischule SkiDAV Geislingen statt.

Neben neuer Wintersportausrüstung, werden auch gebrauchte Ski- und Snowboardartikel verkauft. Entgegengenommen und angeboten werden in diesem Jahr ausschließlich „Hardwear“-Artikel für Kinder und Erwachsene (Ski, Snowboards, Ski-/Snowboardschuhe, Stöcke, Helme und Brillen). Unser Skibazar bietet fachkundige Beratung zu den angebotenen Waren durch das SKiDAV-Team. Für das leibliche Wohl ist im Sinne von Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Warenannahme: 09:30 Uhr – 11:00 Uhr

Verkauf: 12.30 Uhr – 14.30 Uhr

Warenabholung: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr

Wir vom SkiDAV freuen uns auf Euer Kommen und können es kaum erwarten, gemeinsam mit Euch die kommende Skisaison einzuläuten!