Mit Stadtbüttel "Hillers Loui" um die Regiswindiskirche

"Stadtbüttel Hillers Loui" (alias Andrea Täschner) erinnert sich an vergangene Dorfgeschichten und an die Menschen dieser Zeit. Sein Weg, auf dem so manche Tür geöffnet wird, führt durch die Gassen des Dorfes. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Rundgang. Bitte eine Taschenlampe mitbringen.