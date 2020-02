„Wir sind die Guten“ wirft viele Fragen auf und betrifft selbstverständlich nicht nur das Genre Kabarett. Die Erzeugergemeinschaft möchte in möglichst viele Bereiche der Gesellschaft eindringen und die Kanzel besteigen um zu sehen, woran die Menschen noch glauben. Wer sind die Guten? Und wo sind sie? Wo werden sie gebraucht? Stefan Waghubinger ist Theologe und preisgekrönter Kabarettist (u.a. Goldener Stuttgarter Besen 2011) und wird an diesem Tag im Gottesdienst der Stuttgarter Leonhardsgemeinde die Predigt halten. Der aus Steyr in Oberösterreich kommende Künstler hat in Deutschland Theologie studiert und lebt seit nunmehr über 15 Jahren in Korntal bei Stuttgart. Er schrieb Kinderbücher, wurde Theaterpädagoge, um schließlich mit Programmen wie „Langsam werd’ ich ungemütlich“, „Außergewöhnliche Belastungen“ oder aktuell „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ die Kabarettbühnen des Landes zu erobern.