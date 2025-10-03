Mit Wein zu Liebenstein

Jährlich am 3. Oktober laden diverse Weinständen in Weinbergen rund um Schloss Liebenstein zum Bummeln & Schlendern ein. Regionale Kulinarik & eine Weinbar im Schlosshof.

Entlang der ca. 5 km Wanderroute durch die Weinberge können an verschiedenen Weinständen die regionalen Tropfen verkostet werden. An den Ständen werden zudem alkoholfreie Getränke und Snacks angeboten.

Im Schlosshof Liebenstein erwarten den Wanderer saisonale Speisen und regionale Kulinarik sowie eine Weinbar mit Weinen aller teilnehmenden Weingüter.

Eintritt frei, Kosten nach Verzehr

Weinglas zum Kauf für 3 € oder eigenes Weinglas mitbringen

After-Walk auf Schloss Liebenstein

Nach der Wanderung ist noch lange nicht Schluss. Ab 17 Uhr gibt es einen After-Walk auf dem Schloss Liebenstein. Genieße den Abend in einmaligem Ambiente mit einem Glas Wein in der Hand, lass den Tag entspannt ausklingen und stoße gemeinsam mit anderen Wanderfreunden auf die schönen Momente an.

Anreise & Parken

kostenlose Tiefgarage unter der Reblandhalle

weitere Möglichkeiten an der Bühlhalle, Marktplatz, Traminerweg oder Schlossstraße

Busverbindung von Heilbronn & Kirchheim/N. | Linie 651 bzw. 646,

Bushaltestelle Rathaus Neckarwestheim,

ca. 7 Gehminuten zum Startpunkt