Mit Wein zu Liebenstein

Jährlich am 3. Oktober laden diverse Weinständen in Weinbergen rund um Schloss Liebenstein zum Bummeln & Schlendern ein. Regionale Kulinarik & eine Weinbar im Schlosshof.

Entlang der ca. 5 km Wanderroute durch die Weinberge können an verschiedenen Weinständen die regionalen Tropfen verkostet werden. An den Ständen werden zudem alkoholfreie Getränke und Snacks angeboten.

Im Schlosshof Liebenstein erwarten den Wanderer saisonale Speisen und regionale Kulinarik sowie eine Weinbar mit Weinen aller teilnehmenden Weingüter.