Mit Werner Bartens unterwegs in der Geschichte der Medizin

43. Baden-Württembergischen Literaturtage - Von Helden der Medizin, vergessenen Dramen und erstaunlichen Entdeckungen.

Werner Bartens gehört zu den renommiertesten Wissenschaftsjournalisten des Landes. Seit vielen Jahren leitet der promovierte Mediziner (der nebenbei auch Geschichte studiert hat) das Ressort „Wissen“ der Süddeutschen Zeitung. Seine zahlreichen populären Sachbücher wurden allesamt zu Bestsellern und mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Sein jüngstes Buch stellt Werner Bartens passenderweise in der Aula des Caritas-Krankenhauses vor: In Leib und Seele, Wissenschaftsbuch des Jahres 2026, begibt er sich auf eine Reise durch die Medizin- und Menschheitsgeschichte, entlang immergültiger Fragen wie: Was macht uns krank? Oder: Welchen Einfluss hat die Seele auf unseren Körper?

Lebensnah und mitunter auch mal blutig erzählt Bartens von Helden der Medizin, vergessenen Dramen und erstaunlichen Entdeckungen, ohne die die Welt heute anders aussähe. Und hilft uns, die heutige Medizin zu verstehen, indem er die Ideen und Weltanschauungen hinter der medizinischen Praxis erklärt.

In Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und dem Verein der Freunde und Förderer des Caritas Krankenhauses Bad Mergentheim e.V.