Mitch Winehouse & Thilo Wolf Jazz Quartett feat. Johanna Iser

Er legte seiner Tochter Amy Winehouse ein so außergewöhnliches musikalisches Talent in die Wiege, dass sie am Ende zu Weltruhm gelangte.

Und er selbst ist ein leidenschaftlicher Big-Band-Crooner mit einer sehr besonderen und samtigen Stimme: Mitch Winehouse. An diesem Abend tritt der Engländer gemeinsam mit Thilo Wolf und seinem Jazz Quartett zu einer swingenden Jazznacht im Komödienhaus auf.

Dieser Abend bietet bereits einen Vorgeschmack auf einen Höhepunkt der Spielzeit 2024/2025 am Theater Heilbronn: "Love, Amy" − eine musikalische Show rund um die Musik von Amy Winehouse, geschrieben von Musical-Erfolgsautor Kevin Schroeder und inszeniert und choreografiert von Gaines Hall, eine gemeinsame Produktion vom Theater Heilbronn und Thilo Wolf (Wavehouse Entertainment).

Special Guest des Konzertes am 7. Juni ist Johanna Iser, die in "Love Amy" die Hauptrolle übernehmen wird. Johanna Iser, die jüngst mit Bobby McFerrin und Chick Corea jammte, repräsentiert als weiterer Gast eine junge Generation an Jazzsängerinnen, die mit Leidenschaft und ungeheurem Talent den swingenden und auch modernen Jazz auf eine neue Ebene heben. Ein Highlight des Konzerts wird sicher sein, wenn Mitch Winehouse mit Johanna Iser Duette singt, nämlich Songs, die er auch damals mit seiner Tochter Amy gesungen hat.

Die Thilo Wolf Big Band und Mitch Winehouse verbindet bereits eine längere Zusammenarbeit. Im Jahr 2021 haben sie das Album "Swinging Cole Porter" veröffentlicht, das für die Bestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik nominiert war, und über das der NDR schrieb: "… ein Album, wie es zeitloser und frischer nicht klingen könnte." Auch aus diesem Album werden viele Songs, hier in kleiner Besetzung erklingen.