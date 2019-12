MitGEN, OhneGEN, FremdGEN: Wohin geht die Pflanzenzüchtung?

× Erweitern clipdealer Landwirtschaftsdialog

An ihr scheiden sich die Geister: Ob die sogenannta Genschere Crispr/Cas Gentechnik ist oder nicht, wird weltweit heftig diskutiert. Tatsache ist, dass sich mit ihr das Erbgut gezielt schneiden und verändern lässt – und das auf sehr effiziente, einfache Art. Was einerseits viele Hoffnungen weckt, schürt bei anderen massive Ängste. Beim 5. Hohenheimer Landwirtschaftsdialog diskutieren Vertreterinnen und Vertreter von Wissenschaft und Landwirtschaft, Studierende und interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Anwendung der Genschere in der Pflanzenzüchtung. Chancen, Risiken und Alternativen sind ebenso Thema wie ethische Fragen und die Position des Öko-Landbaus. Das Publikum ist eingeladen, seine Ansichten auch beim Digi-Voting einzubringen. Mehr [https://dialog.uni-hohenheim.de/]

Dienstag, 17. Dezember 2019, 18:00 Uhr, Universität Hohenheim, Otto Rettenmaier Audimax, Garbenstr. 30, 70599 Stuttgart

Eintritt frei