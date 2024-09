Lesung mit Lucinde Hutzenlaub aus „In Liebe, deine Paula“

Paulas außergewöhnliche Geschichte zwischen Stuttgart und dem New York der Dreißigerjahre berührt und entfaltet einen unglaublichen Sog:

Als Esther den Dachboden ihres Einfamilienhauses in Stuttgart ausmistet, fällt ihr der elegante Fuchspelzmantel ihrer Mutter Paula in die Hände. Und mit einem Mal sind all die schmerzhaften Erinnerungen wieder da, denn der Mantel hat eine lange Geschichte: Er stammt aus Paulas Jahren als Kindermädchen bei einer der reichsten Familien New Yorks. Esther weiß, wie sehr ihre Mutter das Leben in der pulsierenden Metropole der Dreißigerjahre liebte, die Jazzclubs und die Spaziergänge im Central Park – und einen jungen Anwalt namens Norman. Doch der Mantel erinnert Esther auch an all die Geheimnisse, an den schrecklichen Verrat und schließlich an Paulas plötzliches Ver-schwinden. Und sie weiß, dass es nun endlich an der Zeit ist, sich auf die Spur zu machen nach jener großen Lebensliebe, die das Schicksal ihrer Familie für immer veränderte.

Lucinde Hutzenlaub, die in Böblingen lebt und arbeitet, ist Autorin, Kolumnistin bei der Zeitschrift "Donna" und managt eine Großfamilie mit vier Kindern. Zusammen mit ihren CoAutorinnen ist sie regelmäßig zu Gast auf den Bestsellerlisten. Ihr neuer Roman »In Liebe, Deine Paula« ist ein besonderes Herzensprojekt für sie – denn er beruht in Teilen auf der Geschichte ihrer eigenen Großmutter.

