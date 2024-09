Themen der Zeit: "Seltene Tiere, rare Pflanzen – und wie wir sie erhalten können"

Der Raubbau des Menschen an der Natur, der mit der Industrialisierung begann, führt zu einer Verdrängung von Arten und deren teilweisem Verschwinden. Der Schutz bedrohter Arten ist Aufgabe der Politik wie jedes Einzelnen. Michael Eick ist Experte und engagierter Vermittler in Sachen Natur- und Artenschutz. Seit 2021 Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg, ist er in Fellbach bestens bekannt. Abitur machte er am Gustav-Stresemann-Gymnasium Schmiden, wo er später als Gymnasiallehrer tätig war. Er wirkte im Gemeinderat Fellbach und ist Vorstandsmitglied im NABU.