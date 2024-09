Kultur im tiefen Keller: "Schachnovelle. Ein Buch als Lebensretter"

Die Auftaktveranstaltung zur Reihe "Kultur im tiefen Keller" bestreitet Stefan Österle mit dem Programm "Schachnovelle. Ein Buch als Lebensretter". In der berühmten Novelle von Stefan Zweig kommt Dr. B. in ausweglos erscheinender Situation an ein Buch, das ihn zunächst aufrichtet und dann an den Rand des Wahnsinns bringt, was ihm letztlich das Leben rettet. In der Aufführung verknüpfen sich Stefan Österles eigene Lebenserfahrungen und die Erzählungen seines Vaters von Krieg und Gefangenschaft mit der Novelle von Stefan Zweig. Dabei entsteht ein neuer Text mit einer persönlichen Sichtweise auf die Erzählung.