"Backbeat – Die Beatles in Hamburg" – Musical von Iain Softley und Stephen Jeffreys

Mit vielen ihrer frühen Hits von "Twist and Shout" bis "Love Me Do" und reichlich Zeitkolorit erzählt das Erfolgsmusical von den turbulenten Anfängen der Beatles in Hamburg zu Beginn der 1960er Jahre. 2011 im Londoner West End uraufgeführt, feierte das Stück seine umjubelte deutschsprachige Erstaufführung 2014 am Hamburger Altonaer Theater unter der Regie von Franz-Joseph Dieken. Jetzt hat der erfahrene Theatermann "Backbeat" dort mit einem großartigen jungen Ensemble neu in Szene gesetzt.