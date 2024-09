"Ich sei, gewährt mir die Bitte" – Schiller-Balladen und mehr

Friedrich Schillers Balladen sind hochdramatisch und spannend. Sie wollen den Lesern Werte vermitteln – sprachmächtig und unterhaltsam. Im Wettstreit mit Goethe entstanden im "Balladenjahr" 1797 u. a. "Der Taucher", "Der Handschuh", "Die Kraniche des Ibykus", wenig später "Die Bürgschaft". Dem abwechslungsreichen Programm werden Werke des Freundes Goethe und andere Meisterwerke der Gattung beigemischt.

Exklusiv für den Abend in Fellbach bestreitet ein Dreamteam der Schauspielkunst die Lesung: Felix Klare, in Heidelberg geboren, sammelte zwölf Jahre Bühnenerfahrung, bevor er 2008 die Rolle als Kommissar Bootz im Stuttgart-Tatort übernahm und sich in weiteren Kino- und Fernsehfilmen profilierte. Seine Frau Zora Thiessen studierte an der Otto-Falckenberg-Schule in München, spielte an verschiedenen Häusern und ist für Film und Fernsehen tätig.

Eine Veranstaltung des Literatursommers 2024 der Baden-Württemberg Stiftung