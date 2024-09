Lesung mit Anja Jonuleit aus „Sonnenwende“

Behutsam und kenntnisreich nimmt Anja Jonuleit sich der großen Stoffe unserer Zeit an. Sie entführt ihre Leser in außergewöhnliche Lebenswelten, Milieus und Zeiten der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit, die einen großen Sog entfalten. Ihre Romane stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Der „Kaiserwald“, Berlin, Riga und das Allgäu waren die Orte im ersten Roman, in die sich Anja Jonuleits Heldin Mathilda, eine ausgebildete Gebirgsjägerin, auf die Spurensuche nach ihrer verschwundenen Mutter begab. Der fulminante zweite abschließende Band „Sonnenwende“, der Ende Oktober 2024 erscheint, ist wieder ein gelungener Genre-Mix aus Krimi, Familiendrama und Liebesgeschichte. Mathilda stößt bei ihren Recherchen auf eine dubiose Familienstiftung und gefährliche politische Bewegungen in Deutschland.

Anja Jonuleit, gebürtige Bonnerin, wuchs am Bodensee auf, arbeitete einige Jahre in deutschen Botschaften und studierte anschließend Englisch und Italienisch in München. Zurück am Bodensee arbeitete sie selbständig als Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin.

