Mitmach-Ausstellung flott, flott!

In „flott, flott!“ dreht sich alles um Bewegung: wie wir von einem Ort zum anderen kommen, was Geschwindigkeit bedeutet und warum Bewegung manchmal sogar nur im Kopf passiert.

An den Stationen kann kräftig gebaut, geforscht und gewerkelt werden. Vorsichtig durch eine Geschicklichkeits-Strecke kommen, blitzschnell auf eine Ampel reagieren, faszinierende Schattenspiele erkunden, auf dem Tast-Parcours den richtigen Weg finden, Fahrzeuge auf der Rennstrecke sausen lassen, Post mit einer Murmelbahn verschicken ... Ob Turboschnecke oder Geistesblitz – Bewegung ist mehr als Tempo!