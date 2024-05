Die Schöpfung – ein Singspiel für die ganze Familie

Gabi und Dr. Amadeus Eidner sind christliche Liedermacher aus Chemnitz – mit ihren Familien-Mitmach-Singspielen touren Sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und haben bisher mehr als 3000 Auftritte absolviert.

In ihrem Singspiel “Die Schöpfung – ein Wochenrückblick mit Bohra & Bohris” wandeln die beiden Holzwürmer Bohra & Bohris – wissbegierig wie sie nun mal sind – auf akademischen Pfaden und sind der Entstehung der Erde und allen Lebens auf der Spur. In schwungvollen Liedern zum Mitsingen und Mitmachen wird Gottes genialer Schöpfungsakt mit ansteckender Leichtigkeit vermittelt und durch farbenfrohe Kostüme, Bühnenbilder und Requisiten kindgerecht anschaulich dargestellt. Gemeinsam mit Bohra & Bohris schmücken die Kinder das Himmelszelt, lernen Kakadus, Giraffen und Huskys kennen und hören davon, dass sie schon von Geburt an als kleine Menschen nach Gottes Vorbild erschaffen und von ihm geliebt werden.

Die Kinder und ihre Familien basteln gemeinsam einen wunderschönen Schöpfungsstern, der bunt bemalt und individuell gestaltet werden kann.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.