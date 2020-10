Mitmachangebote in der Kreativwerkstatt während der Herbstferien

Bitte informiert euch über Termine und Uhrzeiten unter www.klima-arena.de/events

Unsere Kreativwerkstatt lädt in den Herbstferien und in der Adventszeit zum Basteln und Mitmachen ein. In den Herbstferien bieten wir von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 16:00 Uhr Mitmachaktionen für Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Elternteils an. Wir stellen Bienenwachskerzen her oder basteln unsere eigene Halloweenverkleidung.

An den Adventswochenenden von 13 bis 16:00 Uhr sind wir dann schon weihnachtlich gestimmt und haben kleine Highlights der Kreativwerkstatt vorbereitet. Wir basteln Weihnachtsterne aus Butterbrotpapier oder stellen unsere Weihnachtsgeschenke aus Naturmaterialien her. Wer schon ein Geschenk hat, kann eine nachhaltige Geschenkeverpackung dazu basteln.

Diese und viele andere offene Angebote sind im Eintrittsticket enthalten. Wir behalten uns vor, bei einigen Angeboten einen Materialkostenbeitrag zu erheben. Bitte informiert euch hierzu und über die jeweiligen Angebote und Highlights der Kreativwerkstatt auf unserer Homepage unter Veranstaltungen.