MitSommer-Fest 2022

Nach zweijähriger Corona-Pause feiert Abtsgmünd endlich wieder das MitSommer-Fest: mitten in Abtsgmünd vom 8. bis 10. Juli 2022.

Den Auftakt am Freitagnachmittag macht die Mini-Regatta des Gewerbe- und Handelsvereins, bei der sich hunderte selbstgebastelte Schiffe auf der Lein ein spannendes Rennen liefern. Verkaufsstart der Schiffe ist um 16.30 Uhr, das Rennen beginnt um 18.30 Uhr. Im Anschluss spielt der Musikverein Hohenstadt auf dem Rathausplatz.

Am Wochenende erwartet die Besucher ein buntes Bühnenprogramm in der Abtsgmünder Ortsmitte. Außerdem gibt es ein vielseitiges kulinarisches Angebot. Los geht es am Samstag auf dem Rathausplatz um 17.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Armin Kiemel. Danach spielen das Kreisseniorenblasorchester und Blächerovka. In der Gerberstraße ist ab 20 Uhr ein Straßenzauberer unterwegs und begeistert die Zuschauer mit seinen Tricks. Ab 20.30 Uhr steigt die große Party mit der Rock-Coverband FOOLPROOF auf dem Zehntscheuerplatz und nach Einbruch der Dunkelheit taucht eine Lasershow das Leinufer in farbenprächtiges Licht.

Am Sonntag wird ab 11 Uhr weiter gefeiert. Mit dabei sind die Musikvereine Pommertsweiler, Abtsgmünd und Hohenstadt. Sie sorgen den ganzen Tag über für beste musikalische Unterhaltung. Unter dem Motto „Science & Retro GAMING“ lädt die Bibliothek ab 13.30 Uhr zum Kinderprogramm rund um die Zehntscheuer ein. An zahlreichen Ständen und Stationen – unter anderem von explorhino aus Aalen – können die jungen Besucher staunen, mitmachen und ausprobieren.

Am besten kommt man gleich mit dem Fahrrad zum MitSommer-Fest nach Abtsgmünd, denn am 9. und 10. Juli finden zusätzliche Programmpunkte im Rahmen der Aktion „Stadtradeln 2022“ statt. Unter anderem bietet der GIANT Store Ostalb geführte Radtouren an und es gibt es eine Fahrradwaschanlage auf dem Rathausplatz. Wer dort sein Bike waschen lässt, erhält zudem eine Überraschung der Bäckerei Stollenmeier.

