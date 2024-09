Mittagskunst

Wie wär’s mit einem Häppchen Kunst in der Mittagspause? In der Kurzführung sprechen wir in entspannter Atmosphäre über die Werke in der Ausstellung Bernard Aubertin: Rouge et plus.

Bernard Aubertin (1934–2015) arbeitete seit 1958 monochrom mit roter Farbe. Ab den frühen 1960er Jahren zeigte Aubertin seine Werke öffentlich und wurde, insbesondere als Mitglied der Düsseldorfer Gruppe ZERO, auch durch seinen performativen Einsatz von Feuer bekannt. Neun Jahre nach seinem Tod soll mit einer großen Sammlungsausstellung an diesen Künstler erinnert und ein neuer Blick auf sein Werk gewagt werden. Wenn dies im Kunstmuseum Reutlingen | konkret geschieht, dann deshalb, weil der aus Frankreich stammende Maler genau hier durch die besondere Verbindung zur Stiftung für konkrete Kunst ideale Arbeitsbedingungen vorfand. Diese ermöglichten ihm ein ungestörtes Arbeiten und die Produktion seiner größten seriellen Werke von 1988 bis 2008 in seiner „période de Reutlingen“. Die Ausstellung Rouge et plus zeigt neben frühen Werken ab 1958 verschiedene dieser großen Werkserien, vor allem aber auch, dass Bernard „le rouge“ keinesfalls auf das Rot zu reduzieren ist.