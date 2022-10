Achtung FEMINIZID! WIR setzen Alles aufs Spiel! ist ein multimediales Heft, in dem WIR als Kollektiv die Wurzeln frauenfeindlicher und feminizidaler Gewalt reflektieren und künstlerisch und theoretisch erforschen.

WIR hinterfragen die Beziehung von Macht – Gewalt – Patriarchat – Unterdrückung – Selbstbestimmung – Matriarchat – Lust in der Gesellschaft zueinander.

Das multimediale Heft enthält kreative Materialien aus den unterschiedlichen Prozessen und Reflektionen, die WIR im Jahr 2022 unternommen haben. Dabei war unser Hauptziel, das Tabu um das Thema FEMINIZID zu brechen. In der Publikation findest Du unterschiedliche Texte, Fotos und Zugang zu Audios und Videos aus unseren Experimentierphasen. Aus drei Aktionen im öffentlichen Raum berichten wir beispielsweise, über die Reaktionen der Passanten und unser eigenes Erleben. Im Heft enthalten sind außerdem Postkarten, Stickers, ein Plakat u. v. m., welche Du weitergeben kannst.

Das Heft entsteht im Rahmen des Projekts “Alles aufs Spiel”, es stellt einen Ausgangspunkt für eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischer Gewalt dar. Gewalt findet nicht nur in Paarbeziehungen oder familiärem Kontext statt, sie ist überall zu finden. Gewalt gegen Frauen* ist nicht nur Gewalt an Frauen*, sondern an uns allen.

WIR setzten im Jahr 2022 vieles aufs Spiel. Jetzt möchten WIR zusammen mit Dir einen Blick darauf werfen, um gemeinsam Perspektiven zu schaffen. WIR möchten uns mit Dir über FEMINIZID austauschen und weitere Tabus um dieses Phänomen brechen.

In deutscher Sprache mit Gesprächen auch auf Spanisch und Englisch.

Für alle Menschen ab dem Jugendalter.