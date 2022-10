Wasser Wasser

Gruppe CIS interpretiert das ursprüngliche Ritual des Waschens. Sie folgen dem Zyklus des Wassers. Ein vermeintlich vergeblicher Kreislauf: Kaum ist etwas (rein)gewaschen, findet sich ein neuer (blinder) Fleck. Pflege ist nicht nur Arbeit, sondern sagt auch etwas über die Haltung gegenüber der (Um)Welt. Was wird weggespült? Was schwappt über? Was wird angeschwemmt, was sammelt sich an – und verdunstet?

Alle Vorstellungen finden als Relaxed Performance statt, am 12. November wird zusätzlich Audiodeskription angeboten.

Relaxed Performances richten sich an alle, die sich in einer entspannteren Atmosphäre und inklusiven Umgebung wohlfühlen. Wir bieten Gehörschutz und Sitzsäcke an. Wer möchte, kann während der Show kommen und gehen. Stille ist kein Muss. Wer eine Pause braucht, kann sich ins Foyer zurückziehen.

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart, Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR.