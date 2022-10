Cosmic Radio Show: Vertrauen

Neue Folge der Rundfunksendungen vor Publikum im Theater Rampe, die live im Freien Radio und im RADIO RAMPE übertragen werden.

Das Thema dieser Show ist „Vertrauen“. Gäste sind Christiane Rösinger, Musikerin und Autorin sowie der Philosoph Martin Hartmann, Autor des Buches „Vertrauen – Die unsichtbare Macht“. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Cosmic Radio Show Band.

Team, Gäste und Publikum beschäftigen sich in jeder der kommenden Shows in dieser Spielzeit in Gesprächen und musikalischen Beiträgen mit einem Begriff aus dem menschlichen Zusammenleben. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die inhaltliche Partizipation des Saalpublikums und der Hörerschaft an den Radiogeräten und Streaming Devices gelegt.

Durch die Cosmic Radio Show führen DJ und Moderator Andreas Vogel sowie Moderatorin und Sprecherin Aliki Schäfer, die musikalische Leitung hat Max Braun. Themen der zweiten Staffel der Reihe sind: Vertrauen, Vergebung, Freundschaft.

Ziel ist es, unter Einbeziehung des Saalpublikums miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über ein gemeinsames Thema zu verständigen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu diskutieren. Live-Pop-Musik, die sich inhaltlich und formal mit dem jeweiligen Begriff auseinandersetzt, ist zentraler Bestandteil der Sendungen. Die heute schon fast historisch wirkende Form einer Live-Radio-Show vor Publikum dient dabei als Folie, in einem größeren Zusammenhang gesellschaftliche und kulturelle Phänomene und Begriffe zu thematisieren und gemeinsam über eine Sache nachzudenken.

Live übertragen wird die Cosmic Radio Show vom Freien Radio Für Stuttgart (UKW 99,2 MHz, Kabel 102,1 MHz) und im Internet über RADIO RAMPE zzgl. einer Chat-Möglichkeit.