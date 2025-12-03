Mittagspausenführung: "450 Jahre Ratsbibliothek"

Im Hällisch-Fränkischen Museum findet um 12:30 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „450 Jahre Ratsbibliothek – Wissen und Gelehrsamkeit zum Wohl der Stadt“ statt.

Stellvertretender Museumsleiter Lorenz Hafner M.A. erläutert in rund 30 Minuten die Geschichte der 1575 gegründeten Ratsbibliothek, die zu den ältesten und bedeutendsten Kulturinstitutionen Schwäbisch Halls zählt. Mit über 5.000 Titeln aus dem späten 15. bis 18. Jahrhundert dokumentiert sie eindrucksvoll, welches Wissen den Ratsherren und Beamten der Reichsstadt zur Verfügung stand. Neben juristischen und staatsrechtlichen Schriften sind darin auch Werke zu Theologie, Geschichte, Ökonomie, Pädagogik und Architektur erhalten.

Die Sonderausstellung veranschaulicht nicht nur die inhaltliche Vielfalt dieser einzigartigen Sammlung, sondern macht auch deutlich, welche Rolle fundiertes Fachwissen für politische und rechtliche Entscheidungen der Reichsstadt spielte. Ausgewählte Bände mit prachtvollen Einbänden und handschriftlichen Notizen früherer Besitzer und Nutzer geben zudem einen lebendigen Eindruck vom Umgang mit Büchern in vergangenen Jahrhunderten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.