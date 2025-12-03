Wortakrobat und Pianist, Schauspieler und Komödiant: Wie ein roter Faden ziehen sich Wortwitz und musikalische Spielfreude durch Bodo Wartkes variationsreiches Repertoire.

Nur wenige deutschsprachige Künstler präsentieren sich so vielseitig wie der Wahlberliner. Kein Wunder, dass Bodo Wartkes Shows preisgekrönt sind. Mal humorig, mal sozialkritisch spielt er sich in die Herzen seines Publikums.

Seine Markenzeichen ist der ungewöhnliche, zugleich hochmusikalische Reim in Verbindung mit eingängiger und zudem ausgefeilter Musik. Sprache ist bei ihm stets auch Musik und die Musik gibt der Sprache Struktur. Seine Fertigkeiten nutzt Bodo Wartke für eine breite Vielfalt an Themen – von verspielten Reim-Etüden über komplexe Liebeslieder bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons.

Mit seinen selbst komponierten und getexteten Liedern hat er bereits sechs Klavierkabarettprogramme als Solist kreiert; hinzu kommen zwei weitere Best-of-Programme mit Orchestern und eines mit seiner Band. Darüber hinaus hat er zwei moderne Neudichtungen antiker Dramen herausgebracht, in denen er selbst als Schauspieler auftritt: König Ödipus und Antigone nach Sophokles.

Ob Stepptanznummern oder Gedichte, Schlager oder frisch interpretierte Mozart-Sonaten: Wartkes musikalisches Repertoire kennt keine Grenzen. Und auch thematisch tanzt der Künstler auf vielen Hochzeiten. Von vor Wortwitz strotzenden Chansons wie „Liebeslied“, das er in 88 verschiedenen Sprachen vertont hat, über Sozialkritisches wie „Monica“ bis hin zu politisch motivierten Songs wie „Hambacher Wald“: Der vielseitig begabte Pianist schöpft die Inspiration für Texte und Töne aus den vielschichtigen Facetten des gesellschaftlichen und privaten Lebens.