Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt

In der historischen Altstadt setzt der Kunsthandwerkermarkt besondere Aktzente. Ein romantischer Mittelaltermarkt rund um die Stiftskirche öffnet den Blick in eine längst vergangene Zeit.
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Mosbach 74821 Mosbach
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In der historischen Altstadt setzt der Kunsthandwerkermarkt besondere Aktzente. Ein romantischer Mittelaltermarkt rund um die Stiftskirche öffnet den Blick in eine längst vergangene Zeit.
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