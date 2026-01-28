Mittelalterfest auf der Burg

Nach einem langen Winterschlaf kehren die Vaganten aus der Zeit der Ritter und Burgfrauen zurück und feiern hinter alten Mauern den Start der neuen Saison. Die Mittelalterszene lädt zum Burgfrühling ein.

Auf der romantischen Burgruine hoch über dem Zusammenfluss von Tauber und Main tummeln sich Handwerker, Kaufleute, Wirte, Spielleute und Ritter. Die Besucher erleben live den Trubel eines mittelalterlichen Markts. Dazu gehören eine Konzertbühne mit Musik, Gaukelei zwischen Tischen und Bänken und die passende Bewirtung. Das bunte Treiben auf und vor der Bühne im Burggraben wird begleitet vom Markttreiben, bei dem Handwerker ihre Arbeit zeigen, Krämer ihre Waren feilbieten und Mundschenke Speis und Trank anbieten.

Öffnungszeiten

Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr