Mittelalterlager mit Spielstraße

Wo? Alter Sportplatz Bad Ditzenbach

Bitte fahren Sie die Straße am Friedhof (Hauptstraße, 73342 Bad Ditzenbach) immer weiter geradeaus bis zum Parkplatz. Es wird an diesen Tagen alles ausgeschildert sein.

Die Hiltenburgritter Bad Ditzenbach und die Söldner zu Lorch laden ein zu einem einzigartigen Mittelalterlager im malerischen Tal unter der Burgruine Hiltenburg. Vom 3. August 2024 bis zum 4. August 2024 haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen und unvergessliche Momente zu erleben. Das Lager wird am 3. August 2024 um 11:00 Uhr eröffnet und bietet bis 18:00 Uhr ein vielfältiges Programm. Neben spannenden Schwertkämpfen zu Fuß und zu Pferde können die Besucher eine umfangreiche Lagerbesichtigung genießen, bei der Waffen und Rüstungen präsentiert werden. Die Zeltschau gibt Einblicke in das mittelalterliche Leben und lädt zum Erkunden ein. Ein besonderes Highlight ist die legendäre Spielstraße, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.

Am 4. August 2024 wird das Programm fortgesetzt, ebenfalls von 11:00 bis 18:00 Uhr. Die Markteröffnung wird mit einem Umzug, Jubel und Handgeklapper gefeiert. Auch an diesem Tag sorgen beeindruckende Schwertkämpfe und mittelalterliche Darbietungen für

Unterhaltung. Die Lagerbesichtigung und die interaktiven Erlebnisse bieten der ganzen Familie spannende Einblicke in die historische Lebensweise. Während der gesamten Lagerzeit können sich die Besucher am Stockbrotbacken an der Feuerschale erfreuen, das besonders bei den jüngeren Gästen beliebt ist. Darüber hinaus werden leckeres Essen und erfrischende Getränke angeboten, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Dieses Jahr begrüßen wir eine beeindruckende Vielfalt historischer Gruppen, darunter Kelten, Wikinger, die Legion of the Stag mit ihren Pferden sowie viele andere historische Darsteller.

Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, sich vom mittelalterlichen Charme verzaubern zu lassen und die Herausforderungen und Freuden des historischen Lebens hautnah zu erleben. Die Hiltenburgritter und die Söldner zu Lorch freuen sich darauf, gemeinsam mit den Besuchern auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit zu gehen und ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.