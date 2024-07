Fitness im Freien: Hula Hoop Workout

Die Kurse finden jeden Mittwoch im Juli und August auf der Sonnenterrasse im Haus des Gastes statt. Um was es in den einzelnen Kursen geht und wann diese stattfinden, erfahren Sie im nachfolgenden Text.

Das Hula Hoop Workout ist grundsätzlich für alle geeignet, die Spaß an Bewegung haben. In der Kursstunde verbrennen Sie einige Kalorien, mobilisieren die Wirbelsäule und stärken Ihre Bauch- und Rückenmuskulatur, welche den gesamten Rumpf stabilisiert und eine schöne Taille formt. Ganz nebenbei, mit viel Spaß und toller Musik stärkt man die Kondition und bringt das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Wenn Sie allerdings Schmerzen in Rücken, einen Bandscheibenvorfall oder Versteifungen im Rücken haben, sollten Sie zur Vorsicht auf Hula Hoop verzichten. Sollten Sie bereits einen eigenen Reifen haben, bringen Sie ihn gerne mit, da zum Verleih (gegen Pfand) nur eine begrenzte Stückzahl bereitsteht. 10 Reifen sind außerdem zum Kauf von je 20€ verfügbar.